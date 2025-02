José Faria. “Vamos lutar pelos três pontos”

O treinador do Estrela Amadora, José Faria, antecipa dificuldades para os tricolores na receção ao Benfica, mas garante que preparou a equipa para discutir o jogo e somar três pontos, na 20.ª jornada da I Liga.

"Definimos um plano estratégico que consideramos ser o melhor para nós. Não perderemos a nossa identidade, queremos poder dominar e controlar o jogo. Não será fácil frente a uma equipa como o Benfica, mas vamos lutar pelos três pontos", começou por dizer José Faria, em conferência de imprensa.

O Benfica, na I Liga, vem de uma derrota em Rio Maior, frente ao Casa Pia, e o Estrela da Amadora não vence há quatro jogos, por isso o técnico amadorense admite que serão duas equipas pressionadas a subir ao relvado.

"Sabemos que em Portugal se vive em função do resultado, e quem não lida bem com a pressão não pode estar no futebol. Gosto disso, sinto-me vivo e com energia, e essa tem sido a minha vida, tudo conquistado a pulso. Sabemos que temos de sair rapidamente da zona onde estamos e confiamos no trabalho que estamos a fazer", realçou o treinador.

Sobre que Benfica vai atuar na Reboleira, José Faria não alinha nas críticas à inconstância da equipa de Bruno Lage e alertou os seus jogadores para o poderio encarnado, que a meio da semana venceu a Juventus e assegurou um lugar no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões frente ao Mónaco.

"Vou por aquilo que vejo e vi um Benfica a entrar forte na primeira parte com o Casa Pia, a dominar, e que num erro individual permitiu ao adversário entrar no jogo. Depois foi o efeito avalanche e o Benfica intranquilizou-se. Mas a qualidade e o talento estão lá, por isso não me surpreendeu a boa resposta em Turim. Não sei qual é a versão do Benfica que vamos ter, mas acredito que vai querer entrar forte", concluiu José Faria.

O Estrela da Amadora, 16.º classificado, com 17 pontos, recebe este domingo, às 20h30, no Estádio José Gomes, o Benfica, segundo, com 41 pontos, numa partida que será arbitrada por João Pinheiro, da associação de Braga.