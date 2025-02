Estoril ganha em Barcelos

O Estoril venceu em casa do Gil Vicente por 2-1, em jogo da 20.ª jornada da I Liga de futebol que ganhou com reviravolta e lhe possibilitou chegar provisoriamente ao sétimo lugar.

A formação de Barcelos, que somou a segunda derrota consecutiva depois de ter passado uma fase de seis jogos sem perder, ainda chegou à vantagem, com um golo de Félix Correia, aos 15 minutos, mas os canarinhos, que atingiram uma série de quatro vitórias consecutivas e cinco jogos sem perder, reagiram e viraram o marcador, com tentos de Begraoui, aos 45+4, na conversão de uma grande penalidade, e de Boma, aos 84.

Com mais esta vitória, a equipa da linha chega ao sétimo lugar provisório, com 27 pontos, enquanto o Gil Vicente é para já, 12,º, com 22.

Veja o resumo da partida: