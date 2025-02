Benfica e Sporting empatam, encarnados seguram liderança

O Benfica e o Sporting empataram 1-1 em partida da jornada 15 do campeonato do futebol feminino.

No estádio da Luz, perante quase 20 mil espectadores, a partida foi equilibrada entre as duas melhores equipas.

As leoas marcaram primeiro por Maiara, de penalti, logo aos 5 minutos.

Já as encarnadas empataram aos 17 minutos por Cristina Martin Prieto.

Depois dos golos, destaque para uma grande oportunidade para cada lado. Primeiro Andreia Faria atirou à barra e depois Lena Pauels foi obrigada a duas boas defesas para impedir o golo do Sporting.

Na segunda parte não houve golos, mas houve ocasiões de parte a parte, com alguma vantagem da equipa de Alvalade.

Com este empate, o Benfica mantém a liderança no campeonato, com mais três pontos que o Sporting.