Yusupha regressa a Portugal e reforça Farense

O Sp. Farense anunciou a contratação de Yusupha Njie.

O avançado chega por empréstimo do Al-Markhiya, do Qatar, depois de ter brilhado no Boavista.

“Estou muito contente por voltar a jogar na primeira liga em Portugal e representar este clube histórico. Quero ajudar a equipa com golos e dar muitas alegrias a todos os Farenses. Juntos vamos conseguir ser felizes no final da época”, disse.



Nos seis anos pelos axadrezados, o jogador gambiano participou em 141 partidas e marcou 36 golos.

Também esta sexta-feira, os leões de Faro oficializaram a chegada de Zé Carlos. O médio é emprestado pelo Vitória de Guimarães.