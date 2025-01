Faltam avançados de outros tempos à Lazio, mas fica a dica de Pereirinha: "O Braga não pode ficar à espera"

A Lazio volta a ter um lateral português no grupo. Nuno Tavares tem dado nas vistas e merecido até chamadas à seleção nacional. “É um lateral esquerdo bastante bom, está com bons números”, avalia Pereirinha.

“É uma equipa aguerrida, tem um meio-campo aguerrido, bastante forte, com dois elementos que desequilibram muito no ataque, mas valem principalmente pela força da equipa”, insiste.

“Eu acho que a Lazio, este ano, mais do que uma equipa com individualidades, tem um grupo forte”, diz a Bola Branca . “No passado houve sempre pelo menos avançados com nomes muito fortes, este não vejo um elemento que seja assim tão desequilibrador, talvez o Zaccagni e o Castellanos.”

O conjunto italiano, treinado por Marco Baroni, está em quarto lugar na Serie A, acabou de perder com a Fiorentina em casa, e já atingiu os quartos de final da Taça de Itália, onde terá pela frente do Inter. Na Liga Europa, o percurso é imaculado: seis vitórias e um empate.

“Apesar de tudo, o Braga, jogando em casa e tendo esta ambição [de seguir em frente], tem de entrar com personalidade e fazer o seu jogo, não ficar tanto à espera do que a Lazio pode fazer, mas impor o seu jogo”, defende Pereirinha, formado no Belenenses e na reta final no Sporting, que vê em Ricardo Horta um jogador capaz de fazer “a diferença” no jogo.

Concluindo, os futebolistas da Lazio não deverão apresentar sintomas de relaxamento, mesmo que se apresente uma rotação de Baronio. “Pode haver alguma falta de entrosamento e ritmo…”

O Sp. Braga-Lazio joga-se esta noite, às 20h00, no Municipal de Braga. O relato da Renascença pode ser ouvido no site da rádio, em rr.pt.