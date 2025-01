Nobre, Pinheiro e Correia arbitram jogos de Sporting, Benfica e FC Porto na jornada 20

António Nobre, João Pinheiro e Gustavo Correia são os árbitros principais nomeados para os jogos de Sporting, líder do campeonato, Benfica, segundo, e FC Porto, terceiro, respetivamente, na 20.ª jornada.

No Sporting-Farense, no domingo, às 18h00, Nobre terá Pedro Ribeiro e Nélson Pereira como assistentes e José Rodrigues como quarto árbitro. O videoárbitro (VAR) será Luís Ferreira, auxiliado por Hugo Santos.

No mesmo dia, às 20h30, Pinheiro apitará o Estrela-Benfica, com os auxiliares Bruno Jesus e Luciano Maia e o quarto árbitro Miguel Fonseca. Tiago Martins será o VAR, com a assistência de Pedro Mota.

Para o Rio Ave-FC Porto, na segunda-feira, às 20h45, estarão, no apoio a Correia, os assistentes Inácio Pereira e Fábio Silva e o quarto árbitro Sérgio Guelho. O VAR será Vasco Santos, com Nuno Manso ao lado.

As partidas em Alvalade, na Reboleira e no Estádio dos Arcos terão relato em direto e acompanhamento na rádio, na app e no site da Renascença.

Mapa de nomeações:

Boavista-Famalicão

Árbitro: David Silva

Assistentes: Carlos Campos e Nelson Cunha

4.º árbitro: Márcio Torres

VAR: Manuel Mota

AVAR: Fábio Silva

Nacional-Arouca

Árbitro: Pedro Ramalho

Assistentes: Paulo Brás e Miguel Martins

4.º árbitro: Halim Shirzad

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: Ângelo Carneiro

Santa Clara-Casa Pia

Árbitro: Miguel Nogueira

Assistentes: Hugo Ribeiro e Nuno Pires

4.º árbitro: Flávio Lima

VAR: Luís Godinho

AVAR: Rui Teixeira

Gil Vicente-Estoril Praia

Árbitro: Iancu Vasilica

Assistentes: Carlos Martins e José Pereira

4.º árbitro: Rui Lima

VAR: Catarina Campos

AVAR: Bruno Esteves

Vitória SC-AVS

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Gonçalo Freire e Hugo Coimbra

4.º árbitro: Fábio Melo

VAR: Ricardo Baixinho

AVAR: Diogo Pereira

Sporting-Farense

Árbitro: António Nobre

Assistentes: Pedro Ribeiro e Nélson Pereira

4.º árbitro: José Rodrigues

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Hugo Santos

Estrela da Amadora-Benfica

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia

4.º árbitro: Miguel Fonseca

VAR: Tiago Martins

AVAR: Pedro Mota

Moreirense-SC Braga

Árbitro: Cláudio Pereira

Assistentes: Tiago Costa e Sérgio Jesus

4.º árbitro: João Afonso

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Rúben Silva

Rio Ave-FC Porto

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: Inácio Pereira e Fábio Silva

4.º árbitro: Sérgio Guelho

VAR: Vasco Santos

AVAR: Nuno Manso