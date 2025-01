Quem vai disputar a subida à II Liga?

Lusitânia de Lourosa, Varzim, Fafe, Amarante, Atlético CP, 1.º Dezembro, Belenenses e Sporting B apuraram-se para a fase de subida da Liga 3 e vão disputar as duas vagas de subida aos campeonatos profissionais.

As duas séries, norte e sul, ficaram concluídas no domingo. O Lusitânia de Lourosa venceu a Série A, ultrapassando o Varzim na última jornada, que foi goleado na visita ao São João de Ver por 4-1.

Já a Série B foi conquistada pelo Atlético CP, que confirmou o primeiro lugar em relação ao 1.º Dezembro.

À entrada para a última ronda, várias equipas ainda tinham chance de chegar aos quatro primeiros das respetivas séries. A norte, Braga B e Trofense acabaram por ficar de fora com a vitória do Amarante na última jornada em Vila Verde, que dependia só de si.

No entanto, a jornada a sul trazia muita incerteza. 1.º Dezembro entrou para a ronda em 2.º lugar com 28 pontos somados, mas perseguido pelo Belenenses, com 26, Sporting B, com 25, Académica, com 25 e União de Santarém com 24.

O União perdeu na Covilhã e ficou fora da discussão enquanto que a Académica empatou sem golos no Restelo, o que confirmou o apuramento do Belenenses e salvou o Sporting B, que não foi além de um empate na visita ao último classificado, o Lusitânia dos Açores.

As oito equipas apuradas vão agora disputar um novo campeonato, com as duas melhores classificadas a subirem à II Liga. O terceiro classificado disputará um "play-off" de manutenção frente ao 16.º do segundo escalão.

As 12 equipas que não se apuraram para a fase de subida vão dividir-se em dois grupos para decidir a manutenção. Os quatro primeiros seguem na Liga 3 e os dois últimos são relegados para o Campeonato de Portugal.