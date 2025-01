Guarda-redes do Santa Clara denuncia insultos e ameaças recebidas após jogo no Dragão

O guarda-redes do Santa Clara, Gabriel Batista, denuncia comentários racistas e xenófobos de que foi alvo nas redes sociais depois do empate do seu clube contra o FC Porto, no Dragão.

Com fotografias de alguns desses comentários, o guardião da equipa insular qualificou algumas das frases que lhe são dirigidas como “inaceitáveis nos dias de hoje”.

“Macaco” e “boi” são alguns dos insultos, para além de outros com asneiras, e uma frase ameaçadora: “Vou a tua matar-te”.

“Racistas não passarão”, acrescentou o jogador brasileiro.

Mais tarde, o guardião, de 26 anos, acabou por apagar a publicação.



De recordar que o Santa Clara empatou 1-1 diante do FC Porto e que Gabriel Batista defendeu duas grandes penalidades.

Galeno, jogador do FC Porto, que desperdiçou as duas grandes penalidades decidiu suspender as suas redes sociais.