Um golo de John Mercado permitiu ao AVS vencer o Gil Vicente por 1-0, esta segunda-feira, no jogo que encerrou a 19.ª jornada da I Liga, permitindo à equipa da Vila das Aves abandonar a zona da descida.

O golo do avançado equatoriano surgiu aos 55 minutos, permitindo aos avenses voltar aos triunfos 14 jogos depois, frente a um Gil Vicente que viu interrompido um ciclo de seis jogos sem perder.

Com este triunfo, o AVS passa a somar 18 pontos, o que lhe permite subir ao 15.º lugar e escapar à zona de descida, enquanto a equipa de Barcelos fecha a ronda no 11.º lugar, com 22 pontos.