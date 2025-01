O Sp. Braga venceu o Boavista, por 3-0, em partida da jornada 19 da I Liga.

Os arsenalistas dominaram a partida e marcaram por Fran Navarro, que bisou, e Ricardo Horta.

Os axadrezados terminaram com 10 jogadores, por expulsão de Rodrigo Abascal, aos 80 minutos.

Com este triunfo, os guerreiros do Minho reforçam o quarto lugar no campeonato, com 37 pontos.

Já o Boavista continua em sérias dificuldades e é “lanterna vermelha”, com apenas 12 pontos.

Veja o resumo da partida: