Tiago Margarido. "Fica aqui um amargo de boca"

O treinador do Nacional, Tiago Margarido, elogiou a organização defensiva da sua equipa, mas lamentou que não tenham conseguido sair em transição.

A partida

Tivemos uma excelente organização defensiva. O Sporting passou à vantagem com um momento de inspiração individual, com um grande golo do Trincão. Não fomos tão competentes quanto queríamos no nosso momento de transição. Não encontrámos, fruto da qualidade e organização do Sporting, os pontos de ligação corretos na primeira parte. A vantagem do Sporting ao intervalo é justa.

Na segunda parte, procurámos alterar os pontos de transição, fizemo-lo com sucesso e a crescer mais no campo, com um ou outro momento de circulação e aproximações com perigo, já para o fim. Aí, num momento em que procurámos pressionar mais à frente, o Sporting chegou à vantagem de dois golos, justamente. Fica aqui um amargo de boca porque conseguimos levar o jogo e disputá-lo até ao fim.”

Retificações ao intervalo

Na primeira parte, esse ponto de ligação não estava a acontecer. Retificámos ao intervalo. Ao nível da organização e de criar dificuldades ao Sporting para chegar à nossa baliza, tivemos sucesso, apesar de que podíamos ter sido mais agressivos na zona central.”

Arouca, para vencer

Esta derrota não vai abalar as nossas aspirações, não nos vai colocar para baixo. Sabíamos que íamos defrontar o campeão nacional em sua casa, vínhamos com a ilusão de tirar algo positivo daqui, mas a verdade é que continuamos o nosso caminho, confiantes daquilo que fazemos.”

O Sporting derrotou o Nacional por 2-0.