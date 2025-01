Nota 4 para António Nobre. “Assertivo” e bem nos lances capitais

O videoárbitro Bola Branca, Tiago Rocha, dá nota 4 a António Nobre, árbitro do Casa Pia - Benfica, partida da 19.ª jornada da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que António Nobre foi “assertivo” e esteve bem nos lances capitais.

Na primeira parte, a equipa de arbitragem acertou no penálti a favor do Benfica e, com ajuda do VAR, esteve bem a reverter uma grande penalidade a favor do Casa Pia porque o lance foi fora da área.

Já no segundo tempo, o árbitro esteve bem tecnicamente, mostrou dois cartões amarelos, ambos bem exibidos.

O árbitro teve pouco trabalho, mas esteve assertivo.

Por isso, nota 4 para António Nobre.

Dentro das quatro linhas, o Benfica perdeu 3-1 contra o Casa Pia, em Rio Maior.