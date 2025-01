Vítor Murta paga dois meses de salários em atraso antes de deixar Boavista

O presidente cessante do Boavista regularizou dois meses de salários em atraso aos funcionários do lanterna-vermelha da I Liga de futebol, disse Vítor Murta, antes da investidura do recém-eleito Rui Garrido Pereira como seu sucessor.

Em declarações à agência Lusa, o dirigente garantiu ter liquidado o pagamento referente aos meses de outubro e novembro de 2024 junto das quase duas dezenas de funcionários axadrezados perto do fim de um trajeto de seis anos e dois mandatos à frente do clube.

Vítor Murta, que também liderou a administração da SAD do Boavista, responsável pela gestão do futebol profissional do 18.º e último classificado da I Liga, de 2020 a 2024, vai ser rendido por Garrido Pereira, cuja investidura acontecerá durante a sessão de tomada de posse dos novos órgãos sociais, a partir das 18h30 desta sexta-feira, no Estádio do Bessa, no Porto.

No sábado, o advogado venceu as eleições do clube para o triénio 2025-2027, ao somar 1.114 votos (79,5%), contra 270 (19,3%) da candidatura encabeçada pelo gestor Filipe Miranda, havendo ainda oito votos em branco e nove nulos, perante uma afluência de 1.401 associados.