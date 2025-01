João Pereira: "Nos últimos cinco jogos somos a melhor equipa com 13 pontos, e o Benfica com nove"

O treinador do Casa Pia assumiu esta sexta-feira que a equipa quer alcançar o melhor registo da história do clube na I Liga portuguesa de futebol, mesmo defrontando na 20.ª jornada o Benfica, uma formação de "outro campeonato".

Na conferência de imprensa, João Pereira lembrou o jogo da primeira volta, na qual os 'gansos' perderam por 3-0 no Estádio da Luz, lembrando que o Casa Pia era nessa altura "uma equipa em construção", frente a um Benfica "com continuidade", assegurando que o seu conjunto está agora "mais estável".

"Nos últimos cinco jogos somos a melhor equipa com 13 pontos, e o Benfica com nove. É uma série positiva, mas não nos conformamos com isto. Estamos na melhor fase do Casa Pia. Se ganharmos ou nos mantivermos invictos, pode ser o sétimo jogo, que será a melhor fase do Casa Pia na I Liga. Para isso temos de estar no nosso melhor", afirmou.

O Benfica vem de uma derrota frente ao FC Barcelona (5-4), na Liga dos Campeões, num encontro em que esteve a vencer por 3-1 e 4-2, mas viu os catalães conseguirem o triunfo já nos descontos, com João Pereira a dizer que o clube da Luz "vai querer dar uma resposta".