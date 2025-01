Hélder Costa deixa o Estoril e segue para a China

O avançado angolano Hélder Costa, que alinhava no Estoril, assinou contrato até 2027 com os chineses do Yunnan Yukun, anunciou o clube da I Liga.

"O Estoril aceitou a proposta do Yunnan Yukun, emblema primodivisionário da China, para a transferência em definitivo do extremo luso-angolano, Hélder Costa", informou o conjunto da Linha de Cascais numa publicação no seu site oficial.

Na mesma publicação, o futebolista de 31 anos também deixou uma mensagem de despedida: "Queria agradecer a forma como fui recebido e por me terem proporcionado a oportunidade de representar o Estoril. Vou ser mais um a acompanhar a caminhada do clube daqui para a frente e, quando puder, com certeza que vou dar um salto ao António Coimbra da Mota para continuar a apoiar a equipa".

Recrutado no início da época sem custos, numa altura em que estava sem clube, Hélder Costa realizou um total de 13 partidas, com um golo marcado, com a camisola dos canarinhos.

Hélder Costa despediu-se do clube da Amoreira no passado sábado, no duelo com o Santa Clara, cumprindo os últimos quatro minutos da partida antes de o negócio se concretizar e o jogador rumar à China para assinar contrato.

O Yunnan Yukun disputará a Superliga chinesa em 2025 após ter conquistado a League One, segundo escalão do futebol do país no ano anterior, enquanto o Estoril é 10.º colocado da I Liga, com 21 pontos conquistados.