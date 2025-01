Carvalhal. "Pedi que sejam irmãos de sangue dentro de campo"

O treinador do Sp. Braga, Carlos Carvalhal, considera que o Union St. Gilloise vai ser um adversário muito complicado para a Liga Europa.

“O Sp Braga nunca ganhou na Bélgica, esta é uma boa oportunidade para o fazer. Um desafio muito difícil, sem dúvida. Em 16 jogos, creio que esta equipa do Union St. Gilloise só perdeu por uma vez. Nas competições europeias ganhou os jogos todos em casa. É uma equipa boa, acima de tudo rápida, muito forte nas transições, com jogadores velozes. Mas, preparámos bem o jogo, vamos com a ambição de o querer ganhar, sabemos que é difícil, porém é com essa vontade que vamos esgrimir argumentos dentro do campo”.

O técnico dos arsenalistas espera “um Sp Braga combativo, forte e coeso, como fundamentalmente tem sido nos jogos fora de casa. Temos feito uma campanha fora de portas, principalmente na nossa competição interna, muito forte”.

“Pedi para que sejam unidos na tarefa que sejam irmãos de sangue dentro de campo, que se ajudem uns aos outros e que se incentivem entre si. Que amanhã seja uma verdade, pois só assim é que conseguimos vencer o jogo, porque se não for assim será difícil. Todos nós queremos ganhar e temos de jogar unidos, juntos, compactos e acreditarmos em todos os jogadores, como no Lukas [Hornicek] que é um excelente guarda-redes.”, acrescentou.

Os guerreiros do Minho estão no 26.º lugar da classificação da Liga Europa, fora dos lugares de qualificação.