Kaio César deixa Vitória de Guimarães e reforça Al Hilal, de Jorge Jesus

O extremo Kaio César deixou o Vitória de Guimarães, da I Liga portuguesa de futebol, e reforçou os sauditas do Al-Hilal, treinados pelo português Jorge Jesus, informaram hoje os clubes.

“Atual líder da principal liga do país árabe, o Al Hilal encetou negociações com a Vitória Sport Clube, Futebol SAD e chegou a acordo para a transferência imediata do extremo brasileiro de 20 anos”, adianta a nota publicada pelos minhotos, com a ressalva de que os valores relativos à transferência “serão divulgados após o fecho do mercado de inverno”.

O acordo concretizou-se após a SAD do Vitória ter exercido a opção de compra de 60% dos direitos económicos do atacante aos brasileiros do Coritiba, por 1,5 milhões de euros, segundo confirmou o presidente dos minhotos, António Miguel Cardoso.

Kaio César somou quatro golos e oito assistências pelos vitorianos desde o início da presente temporada, distribuídos por 32 jogos oficiais, referentes à I Liga, à Taça de Portugal, à Taça da Liga e à Liga Conferência, prova da UEFA em que os portugueses garantiram a segunda posição na fase de liga.

Natural de Maceió, capital do estado de Alagoas, no nordeste do Brasil, o ala representou o Coritiba, formação do Paraná, no sul do país, entre 2018 e 2023, e marcou três golos em 36 partidas oficiais na Série A brasileira, antes de rumar ao Vitória, em janeiro de 2024.

No primeiro empréstimo, o atacante somou 419 minutos em 14 jogos oficiais durante a segunda metade da temporada 2023/24, com o Vitória a garantir nova cedência do Coritiba no início da presente época, mediante o pagamento de 300.000 euros.

Utilizado em cinco encontros pela seleção sub-23 do Brasil que venceu os Jogos Pan-Americanos em 2023, Kaio César vai encontrar os internacionais portugueses João Cancelo e Rúben Neves no campeão saudita, além de ser orientado pelo treinador luso de 70 anos.