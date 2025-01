“O futebol começou a perder o juízo”: o desabafo do presidente da associação dos treinadores

No arranque da segunda volta da principal liga do futebol português já houve mudanças nos bancos em 12 das 18 equipas.

Excluindo Boavista, Nacional, Moreirense, Casa Pia, Estoril e Santa Clara, a contabilidade é negativa e nalguns casos com clubes a mudarem mais de uma vez. É um caso nunca visto e classificado assim pelo presidente da Associação Nacional de Treinador.

“O futebol começou a perder o juízo”, denuncia José Pereira. “Neste momento poder-se-á dizer com alguma convicção que realmente as pessoas perderam o juízo relativamente à orientação das equipas e à gestão dos próprios clubes de futebol. Quando assim é, não é bom sinal, porque o futebol não pode progredir com esta instabilidade.”

E nesta temporada regista-se outra novidade: os despedimentos nos quatro primeiros classificados, João Pereira, Roger Schmidt, Daniel Sousa e agora Vítor Bruno.

“Até aqui notava-se isto nas equipas que estão no desespero e para descer de divisão, ou provavelmente lutavam para não descer”, continua Pereira, “agora são as equipas que estão no topo da tabela a despedir os treinadores”. No fundo, “não sabemos onde isto vai parar”, lamenta.

A imagem pertence ao amadorismo, é o que José Pereira junta ao seu comentário, lembrando o sucesso dos treinadores portugueses lá fora.

“Temos uma imagem internacional de prestígio, quer dos jogadores, quer dos treinadores”, avalia o presidente da Associação Nacional de Treinador.

“Tem-se verificado isso pelos sucessos alcançados lá fora, não só na Europa, como na Ásia e América, por todo o lado, e depois aqui no nosso país damos esta imagem de amadorismo”, conclui.