Emanuel Mesquita. “Temos de estar acima das nossas capacidades”

O treinador adjunto do Gil Vicente, Emanuel Mesquita, elogia os seus jogadores após a partida (e vitória) contra o FC Porto.

A partida

“Contra este tipo de equipas temos de estar acima das nossas capacidades, sinto que os jogadores interpretaram bem o que lhes foi pedido durante a semana. Cada vez nos sentimos mais confortáveis neste tipo de jogos e o resultado espelha isso”.

Gbane

“Jogamos com as características dos jogadores que temos, o Mory Gbane tem ajudado a dar estabilidade, a confiança tem recaído sobre ele, mas se outro jogador atuar naquela posição há de fazer as coisas bem e da mesma forma”.

Momento do Gil

“Sete jogos sem perder seguidos. Tivemos um jogo mau este ano, mas no futebol tudo muda de um dia para o outro, se para a semana não ganharmos não vale de muito a sequência de jogos. Não podemos baixar os braços e continuar a trabalhar.”

De recordar que o treinador principal Bruno Pinheiro foi expulso durante a partida.

O Gil Vicente derrotou o FC Porto por 3-1.