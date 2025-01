Nota 3 para Fábio Veríssimo. “Reposta a verdade do jogo. Golo não contou e penálti na outra área”

O videoárbitro Bola Branca, Tiago Rocha, dá nota 3 a Fábio Veríssimo, árbitro do Gil Vicente – FC Porto, partida da 18.ª jornada da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que foi boa a decisão da equipa de arbitragem ao reverter o golo do FC Porto e dar grande penalidade a favor do Gil Vicente na segunda parte do encontro de Barcelos.

Na primeira parte, o jogo teve “grande intensidade” e “não foi nada fácil” de arbitrar.

Os cartões amarelos foram todos bem mostrados, mas faltou um a João Mário, lateral dos dragões.

Aos 41 minutos, num lance com Félix Correia na área azul e branca há um ligeiro toque de Galeno, mas o árbitro fez bem em deixar seguir.

Já na segunda parte, o primeiro lance é uma “boa decisão” ao validar o golo do empate do FC Porto.

Depois, aos 83 minutos, é correta a decisão – com ajuda do VAR – de trocar o segundo amarelo por vermelho direto no lance da expulsão de Nico Gonzalez.

No lance já falado do golo bem revertido, transformado em penálti na outra área foi “reposta a verdade do jogo”.

Por tudo isto, nota 3 para o árbitro.

Dentro das quatro linhas, o FC Porto perdeu 3-1 em Barcelos.