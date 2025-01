Braga ganha com golo nos descontos

O Sp Braga isolou-se no quarto lugar da I Liga, ao vencer no reduto do Estrela da Amadora por 1-0, em encontro da 18.ª jornada, para o quinto triunfo consecutivo fora.

Um golo do suplente marroquino Amine El Ouazzani nos descontos, aos 90+3 minutos, valeu o triunfo aos arsenalistas, que na última ronda tinham vencido por 2-1 na Luz e em reduto alheio só perderam pontos em Barcelos (0-0) e no Dragão (1-2).

Nota ainda para um golo dos tricolores logo a seguir ao tento arsenalista, mas foi anulado por fora de jogo.

Na classificação, o onze de Carlos Carvalhal passou a somar 34 pontos, contra 31 do Santa Clara, quinto, que perdeu por 3-2 na receção ao Estoril Praia, enquanto o Estrela da Amadora manteve-se com 16, caindo para já no 14.º posto.

