Petit. "Vitória do Sporting é justa"

O treinador do Rio Ave, Petit, lamenta a falta de agressividade da sua equipa e considera justo o triunfo do Sporting.

A partida

"Foi um jogo difícil para nós, frente a uma belíssima equipa. Sofrer logo aos 3 minutos torna-se ainda mais difícil. Devíamos ter feito mais, fomos pouco intensos e agressivos, com os setores muito longes uns dos outros. O Sporting conseguiu sempre sair em ataque rápido. Ao intervalo tentámos corrigir, que pudéssemos estar mais compactos, e nos primeiros 15 minutos conseguimos. Mas a vitória do Sporting é justa. Temos de crescer, de ganhar maturidade. Temos de corrigir e preparar já o próximo jogo no campeonato", começou por dizer o técnico dos vila-condenses.



Ausência de Clayton

"Depois [do jogo] é sempre mais fácil [falar]. Sabemos que o Clayton está a fazer uma grande temporada, é uma referência na pressão, a ficar com a bola, a termos mais presença em termos ofensivos. O Zoabi é um jogador jovem e tem vindo a ganhar o seu espaço nos sub-23. Tem de ganhar essa maturidade. São jogadores jovens e que têm de criar essas relações. Estou aqui para ajudá-los a corrigir algumas coisas e depois cá estaremos para preparar o jogo com o Farense."



Primeira derrota em casa 20 jogos depois

"Dói sempre quando se perde, seja de que forma for. Mas temos de fazer mais, ser mais intensos e agressivos. É isso que eu tento incutir desde que cheguei, essa mentalidade vem dos treinos, da forma como se entra nos duelos, mesmo nos treinos. Estamos há dois meses e uma semana e é essa mentalidade que tentamos incutir. Queríamos adiar ao máximo essa derrota em casa, mas algum dia tinha de acontecer."



Fábio Ronaldo e Amine de saída?

"Vou fazer um balanço no final do mercado. Estamos sujeitos a entradas e saídas e temos de estar focados no que temos aqui. Falarei no final do mercado"

O Sporting derrotou o Rio Ave, por 3-0.