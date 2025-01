Petit, que nunca perdeu com Rui Borges, avisa: "Estamos num bom momento"

O treinador do Rio Ave, Petit, assumiu esta sexta-feira a ambição de manter o "bom momento da equipa e a invencibilidade caseira", na receção ao Sporting, no sábado, para a 18.ª jornada da I Liga de futebol.

"Estamos num bom momento, tanto no campeonato, como na Taça, e é importante manter esse equilíbrio. Vamos defrontar um adversário de grande qualidade, uma equipa forte, candidata ao título, mas estamos preparados para dar uma boa resposta e dar continuidade ao que temos feito em nossa casa, que tem sido uma fortaleza", disse o técnico dos vila-condenses.

A formação da foz do Ave não perder para a I Liga no Estádio dos Arcos há um ano e três meses, numa série invicta de 20 jogos, que é mais elevada entre os seis principais campeonatos da Europa, feito que Petit "quer dar continuidade".

"É uma marca que já vêm de trás, mas que queremos dar continuidade a esse registo. É também um feito de todas as pessoas do clube e dos nossos adeptos. Sabemos que o Sporting é uma equipa difícil de defrontar, mas temos de acreditar nas nossas capacidades para manter esta marca", disse o treinador.

Petit garantiu que o Rio Ave "está preparado para o `onze` que o Sporting vá apresentar, com ou sem o Gyökeres [avançado sueco]", embora antecipando fases de dificuldade para a sua equipa durante o desafio.

"Sabemos que vamos ter momentos com menos bola e aí precisamos de ter personalidade. O Sporting joga muito entrelinhas, ataca a profundidade, mas olhámos também sobre o que podemos fazer. Temos que entrar com garra e com atitude", garantiu.

Nos duelos que teve, na I Liga, com o novo treinador do Sporting, Rui Borges, Petit nunca perdeu [uma vitória e dois empates], e mostrou-se conhecedor do estilo de jogo do seu homólogo.

"O sistema que usa é praticamente o mesmo de quando o treinava o Vitória de Guimarães ou o Moreirense. Apresenta equipas com uma pressão forte e muito bem trabalhadas ofensivamente. Mas temos de pensar mais no que podemos fazer para ficar os três pontos", analisou.

Petit notou que o Rio Ave "continua a crescer e os jogadores a conhecerem-se melhor, desvalorizando a ausência do avançado Clayton, melhor marcador do conjunto vila-condense, que não pode alinhar por castigo.

"O Clayton está num bom momento, mas tem tido a ajuda dos companheiros. Temos mais opções e quem jogar saberá o que tem a fazer. O futebol é isto, a ausência de um é a oportunidade de outros", assumiu.

Além de Clayton, também os defesas Johanthan Panzo, lesionado, e João Muniz, emprestado pelo Sporting, não podem dar o contributo neste desafio.

O Rio Ave, 10.º classificado com 20 pontos, recebe o campeão Sporting, que lidera com 41, numa partida agendada para sábado, às 18h00, que terá arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora.