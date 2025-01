Hugo Oliveira. “Temos de ser equipa mais agressiva”

O treinador do Famalicão, Hugo Oliveira, esperava uma equipa mais pressionante contra o Benfica.

A partida

“Teríamos de ter entrado mais pressionantes neste estádio. Tínhamos de chegar muito mais fortes, mais agressivos. O primeiro golo marcou-nos, temos de ser uma equipa muito mais agressiva. O jogo fica marcado pelo início e depois sentimos que fomos incapazes de trazer o nosso jogo. O Benfica acaba por ser um justo vencedor"

Aranda e Gustavo Sá nas alas

"Quisemos fazer uma espécie de permutas entre os jogadores de fora e de dentro para tirar as marcações mas rigorosas do Benfica. Em alguns momentos fizemos ligações, mas não fomos objetos, temos de acabar a finalizar as jogadas. Mais do que isso, fica marcado pelo momento sem bola e pela falta de agressividade. Temos de dividir estes jogos muito mais"





Regressar a casa? [Hugo Oliveira foi treinador de guarda-redes do Benfica entre 2011 e 2016]

"É o menos importante. Respeito, mas o importante é o Famalicão. Era importante termos estado com uma personalidade muito mais vincada. Tem de ser uma lição para nós, temos de dar uma resposta, principalmente na forma de estar, com uma equipa muito mais agressiva".

O Benfica goleou o Famalicão por 4-0.