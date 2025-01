Godinho arbitra Rio Ave-Sporting e Veríssimo o Gil Vicente-FC Porto

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou, esta sexta-feira, o resto da lista de nomeações para os jogos da 18.ª jornada, que marca o arranque da segunda volta da I Liga.

Já era conhecido que João Gonçalves dirigiria o Benfica-Famalicão, esta sexta-feira, às 20h15, com Tiago Martins como videoárbitro (VAR).

Agora, sabe-se também que Luís Godinho estará no Rio-Ave Sporting, auxiliado por Rui Teixeira e Hugo Ribeiro, com Fábio Melo como quarto árbitro. O VAR será Vasco Santos, assistido por Fábio Silva.

No Gil Vicente-FC Porto, marcará presença Fábio Veríssimo, com assistência de Pedro Martins e Hugo Marques, e Flávio Jesus a quarto árbitro. Gustavo Correia será o VAR, com auxílio de João Bessa Silva.

O Rio Ave-Sporting realiza-se no sábado, às 18h00, no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde. O Gil Vicente-FC Porto está marcado para domingo, a partir das 20h30, no Estádio Cidade de Barcelos. Ambos os encontros terão relato em direto e acompanhamento na Renascença.