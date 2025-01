Armando Evangelista lança a segunda volta da I Liga: "Não é fácil apontar um favorito ao título"

Nem Benfica, nem FC Porto, nem Sporting. O treinador Armando Evangelista acredita que nenhum dos candidatos ao título tem mostrado consistência que permita apontar um favorito nesta fase da época.

Em entrevista à Renascença no dia em que arranca a segunda volta do campeonato, o antigo treinador do Famalicão acredita que os minhotos podem voltar a bater as águias, como aconteceu na primeira jornada: "O Famalicão sente-se muito confortável nestes jogos".

O técnico acredita que a conquista da Taça da Liga pode empurrar o Benfica na segunda metade do campeonato, a turbulência no FC Porto pode dissipar-se com uma boa exibição e que o Sporting deverá ir ao mercado para ajustar o plantel ao novo sistema tático de Rui Borges.

Vê um favorito, tendo em conta o que as equipas estão a jogar nesta fase?