Hugo Oliveira. “Gostaríamos que Di Maria estivesse disponível”

O treinador do Famalicão, Hugo Oliveira, considera que a partida contra o Benfica vai ser difícil, mas acredita num bom resultado.

A partida

"Será um jogo difícil. O adversário está forte, vive um bom momento e venceu o troféu da época. Sabemos que será um grande desafio, mas gostamos de desafios. O nosso processo está a melhorar, e vamos lutar pelos pontos do jogo. Vamos tentar impor o nosso jogo, mantendo a nossa identidade. Sabemos que será um adversário fortíssimo, ainda mais a jogar em casa e embalado por uma dinâmica de vitória. Ainda assim, não abdicamos das nossas ideias e caminhos. Vamos tentar encontrá-los."

Calendário apertado do Benfica

"Não creio que esta paragem seja extremamente benéfica para o Famalicão. Um clube como o Benfica só está bem se competir em todas as frentes. A energia vem de muitas formas, não apenas da componente física. O Benfica é um clube habituado a ganhar, e não acredito que a menor distância entre jogos seja um problema para eles. Clubes dessa dimensão estão preparados para isso. Quem nos dera, no Famalicão, ter o mesmo número de jogos. Esse é o caminho dos grandes clubes. Por isso, não considero que a questão física seja um obstáculo para o Benfica. Têm uma equipa técnica competente, e isso não será um ponto fraco para eles, nem um benefício para nós."



Ausência de Di María

"Enquanto Famalicão, somos um clube que gosta de jogar futebol, de enfrentar talento e de competir com os melhores. Para o campeonato português, ter Di María em campo é um privilégio. Por isso, gostaríamos que ele estivesse disponível para este jogo."



Empate com o Casa Pia

"Só podíamos ter saído de lá com a vitória – esse foi o sentimento no final. O guarda-redes adversário foi o melhor em campo. Colocámos em prática o nosso processo, criando muitas situações de finalização, embora só tenhamos conseguido marcar um golo. O processo está a evoluir. Olhamos para o futuro com bons olhos e queremos encará-lo da melhor maneira. Esse jogo deu-nos a certeza de que é com a bola que queremos jogar."

A partida entre Benfica e Famalicão está marcada para as 20h15 desta sexta-feira.