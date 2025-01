Luís Freire é o novo treinador do Vitória. "Ponto mais alto da minha carreira"

Luís Freire foi apresentado, esta quarta-feira, como novo treinador do Vitória de Guimarães. Em conferência de imprensa, admitiu que este é o "ponto mais alto" da carreira e definiu o objetivo de chegar ao "top-5".

Sai Daniel Sousa, entra Luís Freire, que estava sem clube desde que deixou o Rio Ave, no início de novembro de 2024. O técnico natural da Ericeira, de 39 anos, assinou contrato por ano e meio, até junho de 2026.

Na apresentação, começou por agradecer "a confiança" do Vitória e expressou o "orgulho" e a "honra muito grande por servir" o clube.

"Podem contar com o máximo de compromisso e trabalho. Este é o ponto mais alto da minha carreira. A maneira de retribuir esta confiança é, essencialmente, perceber que um treinador e uma equipa técnica não fazem nada sozinhos. Sozinhos não somos ninguém. Tem de ser em equipa, em grupo, todos juntos", afirmou o treinador.

Chegar ao quinto lugar da I Liga

Freire assumiu como objetivo chegar, pelo menos, ao quinto lugar da I Liga, que atualmente se encontra na posse do Santa Clara e a seis pontos de distância, neste arranque de segunda volta: "É importantíssimo recuperarmos posições até aos cinco primeiros lugares do campeonato. Queremos esses lugares e temos de arrepiar caminho, meter mãos à obra. Precisamos de toda a gente junta toda a gente unida. Com certeza que essa força da natureza que são os adeptos vão ajudar-nos e nós, nos momentos difíceis, temos de ser também uma força da natureza."

O técnico pretende, igualmente, "dar continuidade à excelente Conference League que está a ser feita" e "continuar a entrar na história" do Vitória.

Freire elogiou o plantel, que "já provou esta época que tem qualidade e capacidade e que já orgulhou o clube e o país com as suas prestações".

"Conto muito com os jogadores, com a sua união, são um bom grupo e é todos juntos que vamos, agora, trabalhar para meter o Vitória nos patamares que orgulham toda a gente", assinalou.

Jogar bem e, acima de tudo, ganhar

Sobre o seu estilo de jogo, Luís Freire realçou que este é "um novo ciclo" e que "os objetivos da equipa são maiores que qualquer um". Quaisquer mexidas táticas serão primeiramente comunicadas ao plantel.

"Quem acompanha o nosso projeto sabe que as nossas equipas procuram o domínio do jogo, independentemente de onde estão posicionadas. Estávamos à procura de um projeto que nos permitisse ser essa equipa ofensiva, agressiva, reativa à perda, tentar incutir esse domínio nesse jogo, ser ofensivos principalmente. Jogar bem, para ganhar. Queremos jogar bem e ganhar, e quando não for possível jogar bem, temos de ganhar. Aqui, no Vitória, temos de ganhar", frisou.

O treinador espera que, quando o Vitória não consiga impor o seu jogo, a equipa se mantenha "humilde, trabalhadora, disciplinada, porque os pontos ganham-se de muita maneira e muito feitio".

"Mais do que o sistema ou o posicionamento, estas características da equipa têm de estar presentes. Nos momentos difíceis, a equipa tem de estar unida na conquista de pontos", concluiu o novo técnico do Vitória.

Luís Freire começou a carreira, como treinador principal, no Ericeirense, onde esteve por três épocas, antes de pegar no Pêro Pinheiro. Seguiu, então, para Mafra, depois Estoril Praia, Nacional da Madeira e, nas últimas três temporadas e meia, orientou o Rio Ave.