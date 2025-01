Tozé Marreco: "Quem vir três golos até acha que fomos empurrados para trás, mas não foi assim"

Tozé Marreco, treinador do SC Farense, gostou do que viu da sua equipa, apesar da derrota por 3-1 contra o Benfica na Taça de Portugal.

Análise: "O jogo resume-se a momentos individuais em que o Benfica foi mais forte, mais capaz e resolveu. Quem vir três golos sofridos até acha que fomos muito empurrados para trás, mas não foi assim. Não permitimos quase nada na primeira parte e também não há muitas chances na segunda tirando os golos. Quando sofres dois golos seguidos abanas e foi isso que aconteceu".

O importante é o campeonato? "A Taça era um extra absoluto. Viemos até aqui com mérito, o foco é o campeonato, mas fica a ilação que mesmo contra equipas mais fortes, se estivermos organizados, somos muito fortes. Temos sido fortes e este jogo não muda nada".

Farense em zona de descida não reflete a capacidade? "Reflete, não se pontuou nas primeiras seis jornadas, havia uma défice grande. É uma recuperação grande, mas não se resolve num dia. A única coisa que não gostei foi que o 3-1 mandou-nos demasiado abaixo. Um golo e estavamos novamente em jogo".

É importante voltar ao São Luís? "Precisamos do nosso estádio e este é diferente. Muitas pessoas podem não ter bem a noção da dimensão real, mas o clube atrai muita gente. Não há milagreiros, todos remamos para o mesmo lado, precisamos do estádio sempre do nosso lado".