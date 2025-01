Jogar em Braga é "um prémio", mas Lusitano quer imitar o Elvas (falámos com o treinador durante a viagem)

Foi já em viagem para o estágio do jogo mais importante da vida de muitos lusitanistas que Pedro Russiano falou com Bola Branca. "Ainda ninguém fechou os olhos, mas basta passar Vendas Novas que um ou outro vai estar a dormir", confessou.

A horas do encontro com o Sporting de Braga, na Pedreira, para os oitavos de final da Taça de Portugal, o treinador do tomba-gigantes Lusitano de Évora, não esconde o orgulho do feito da equipa do Campeonato de Portugal.

"Era algo que não perspetivávamos. Depois de passarmos o Académico de Viseu, o Estoril e o AVS, no nosso Estrela, que se despede esta época, poder ir jogar a Braga é um grande prémio até mesmo para a cidade de Évora", sublinha.

E os mais de 450 quilómetros de distância entre o Campo Estrela e o Municipal de Braga não fazem esmorecer o entusiamos dos adeptos, até porque também é o jogo mais importante da vida de muitos.

"Vamos ter muita gente. Há dois autocarros cheios e espero que só cheguem no dia a seguir, depois de festejos largos. É uma quarta-feira, às oito e um quarto, difícil para gente que trabalha. Os lusitanistas estão a mostrar que são grandes", confessa Pedro Russiano.

Depois de eliminar Académico de Viseu, da Segunda Liga, e Estoril e AVS, do principal escalão do futebol nacional, chega o maior desafio do David de Évora. Mas há um exemplo de alegria alentejana frente a minhotos que pode contagiar... ou não.

"Ter visto o Elvas a vencer o Vitória de Guimarães é uma motivação muito grande. E parabéns a eles todos. Mas acho que o Carvalhal e os jogadores do Braga também o viram. Não sei se vai ser mais motivacional para nós ou um alerta para eles. Não sei se foi bom eles terem visto aquele jogo", confessa o treinador dos eborenses.

Longe do mítico Campo Estrela, as probabilidades "diminuem", mas Pedro Russiano garante que a "ambição e crer" dos lusitanistas vão prevalecer à matemática no relvado da Pedreira.

David à prova de Golias

A prestação da Taça de Portugal atraiu, claro, muita atenção, alguma indesejada em tempos de mercado de transferências aberto, mas este David parece ser à prova de Golias à pesca de reforços.

"É normal. A nossa equipa está a ser sucesso e é normal que os jogadores e treinadores tenham convites. Faz parte do futebol, mas neste momento acho que não vai sair ninguém", afiança o técnico dos alentejanos.

Atual segundo classificado da Série D do Campeonato de Portugal - perdeu a liderança na última jornada -, o Lusitano de Évora tem os objetivos bem definidos.

"O nosso foco é o Lusitano e voltar aos campeonatos profissionais. O clube esteve lá muitos anos, passou por um período difícil e vamos tentar devolvê-lo aos principais patamares do futebol português", garante Pedro Russiano, em declarações a Bola Branca.