"Até os adversários gostam de jogar no São Luís". Presidente promete caldeirão em Faro

Pela primeira vez esta época, o Estádio de São Luís recebe um grande. Esta terça-feira, o Farense discute com o Benfica o acesso aos quartos de final da Taça de Portugal em casa e, também por isso, é um jogo especial.

"O nosso São Luís é sempre um lugar muito especial para todos os farenses. O mítico e o místico São Luís. Tenho a certeza de que os nossos jogadores preferem fazer os jogos no São Luís e até acho que muitos dos jogadores adversários também gostam do ambiente fervoroso e muito particular da nossa casa", adianta o presidente do Farense a Bola Branca.

João Rodrigues lembra que a escolha de receber os ditos 'grandes' no Estádio Algarve está diretamente relacionada com a fonte de receita amealhada pelo clube, incomparável com a que receberia se jogase no São Luís, ainda que sublinhe que, "a ser igual, preferia, claro, o São Luís".

"Praticamente todos os jogos temos 80 a 90% dos lugares ocupados e hoje não foge à regra. Vamos, quase de certeza, esgotar", espera o líder dos leões de Faro.

Sobre o adversário, João Rodrigues lembra o jogo para o campeonato, no Estádio Algarve, em que o Farense vendeu cara a derrota e espera que a história no São Luís seja diferente.

"Temos sempre confiança e jogando no São Luís ainda mais. O último jogo foi muito disputado, perdemos 2-1 e podíamos ter tido um resultado diferente. Mas há uma expetativa muito positiva de que vamos conseguir um resultado que vai agradar e dar felicidade a todos os sócios e adeptos do Farense", realça.

O Farense-Benfica arranca às 20h15, tem relato na Renascença e acompanhamento em direto em rr.pt.

Mercado para "situações muito particulares" e Ricardo Velho

Ainda que o Farense esteja num caminho de recuperação - apenas uma derrota nos últimos oito jogos -, continua em penúltimo no campeonato. Tomás Ribeiro chegou do Vitória de Guimarães para reforçar o eixo da defesa e o presidente abre portas a mais reforços, ainda que admita que não goste de mexer em janeiro.

"Já nos reforçámos com um jovem de 25 anos com bastante experiência de Primeira Liga. Não quer dizer que não nos reforcemos ainda mais, possivelmente vamos. No ano passado, fomos os únicos que não fizemos mudanças absolutamente nenhumas nesta janela. Eu acho que quanto menos se mexer neste período melhor. Só mesmo em situações muito particulares", reconhece.

E quando se fala de mercado e Farense é inevitável pensar em Ricardo Velho. O guarda-redes, já chamado à seleção, renovou em setembro até 2028 e João Rodrigues quer que o capitão do Farense continue durante muitos anos, ainda que admita que há clubes com argumentos financeiros que não existem no São Luís.

"Queremos que fique o máximo de tempo possível, mas sabemos das capacidades dele e que outros clubes podem chegar onde o Farense não consegue, mas nesta altura não há nada, nem fechado, nem perto de ser fechado", garante.