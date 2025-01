Tozé Marreco quer Farense preparado para sofrer e assertivo a explorar os defeitos do Benfica

O treinador do Farense, Tozé Marreco, acredita que a sua equipa tem de estar preparada para sofrer e ser assertiva a explorar os defeitos do Benfica, no jogo de terça-feira dos oitavos de final da Taça de Portugal.

"O meu foco é o que temos de controlar as pequenas coisas que encontramos. Nas equipas 'grandes', há menos defeitos, há menos coisas a explorar. Sermos muito assertivos nesse momento naquilo que temos de explorar e sabemos o que temos que explorar. E depois, meter agressividade, crença, vontade, sabendo que em alguns momentos, provavelmente, vamos ter de sofrer e temos de sofrer juntos", afirmou Tozé Marreco, em conferência de imprensa.

Questionado sobre a motivação dos 'encarnados' estar mais forte após a conquista da Taça da Liga frente ao Sporting no sábado (7-6 no desempate por grandes penalidades, após 1-1 no tempo regulamentar), o treinador dos algarvios considerou o tema "uma falsa questão".

"Se não tivesse ganhado a Taça da Liga, (o Benfica) vinha com vontade de dar a volta à situação. Portanto, é uma situação que nós Farense, e eu, treinador, não controlo, e em que não me foco muito, sabendo que pode haver mais confiança, obviamente, porque é a conquista de um título. Mas se assim não fosse, a motivação com certeza que viria de outras premissas e de outros momentos", frisou.

Em relação ao adversário, Tozé Marreco acrescentou que o seu foco, como treinador, passa por "saber a construção com o Kökçu no corredor, saber o jogo de corredores que tem, fortíssimo com o Bah, com o Di María, com o Carreras do outro lado, com o Aktürkoglu, com as dinâmicas que metem muito com o Di María a vir para o jogo interior e a desbloquear", explanou.

Para a I Liga, as duas equipas encontraram-se no Estádio Algarve em novembro do ano passado, com derrota dos algarvios por 2-1, mas desta vez a partida será realizada no Estádio de São Luís, o que, "desportivamente, é uma vantagem", admitiu o técnico do Farense.

"É o nosso estádio, sabemos da força que aqui temos, que queremos continuar a ter e, sendo um jogo a eliminar, tudo é possível. Eu tenho os pés muito bem assentes no chão, sei muito bem a nossa realidade, sei muito bem das dificuldades que vamos ter, agora, acho que é momento também de sonhar, sabendo o que temos de fazer. É um jogo a eliminar, tudo pode acontecer. Sonhar, a saber o que temos de fazer", sublinhou.

Tozé Marreco acrescentou que a sua equipa "está a ficar muito forte, por posições", e o grupo a "rumar todo para o mesmo lado", dados confirmados pelos resultados: nos últimos oito jogos oficiais, os algarvios sofreram apenas uma derrota.

Com o central espanhol Marco Moreno de fora, por castigo, o técnico adiantou que o central Tomás Ribeiro, para já, único reforço de inverno, deverá ser convocado e anunciou que Ricardo Velho vai ser titular na baliza, destacando mais uma vez a temporada do guardião português.

"Já o disse, para mim é o melhor (guarda-redes português), não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Meritoriamente, e falando novamente abertamente, é normal que no final da época ele saia, porque merece outros voos. É dos jogadores que se tem que admirar, porque nunca foi uma grande promessa. É à custa do trabalho, da dedicação, daquilo que ele faz diariamente", afirmou.

Farense e Benfica defrontam-se na terça-feira em partida dos oitavos de final da Taça de Portugal marcada para o Estádio de São Luís, em Faro, às 20:15, com arbitragem de Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.

Nesta edição da prova 'rainha' do futebol português, os algarvios derrotaram Sanjoanense (4-2), da Liga 3, e Arouca (2-1), da I Liga, ambos fora, enquanto os 'encarnados' eliminaram Pevidém (2-0, fora), do Campeonato de Portugal, e Estrela da Amadora (7-0, casa), da I Liga.