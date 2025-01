Daniel Sousa de saída do Vitória de Guimarães após três jogos

O treinador Daniel Sousa está de saída do Vitória de Guimarães. A notícia foi avançada pelo jornal "O Jogo" e confirmada pela Renascença.

O técnico de 40 anos foi o escolhido pela direção minhota para substituir Rui Borges, que rumou ao Sporting, mas durou apenas três jogos no comando técnico. É despedido após a eliminação da Taça de Portugal na visita ao terreno do O Elvas, do quarto escalão nacional.

Antes, Daniel Sousa orientou duas partidas na I Liga, com empate a dois golos na visita ao Farense e a quatro na receção ao Sporting. Em ambos os jogos, o Vitória esteve a vencer até ao período de descontos.

Daniel Sousa vive uma temporada conturbada e de estadias curtas. Começou a época no SC Braga, mas esteve apenas no cargo durante quatro jogos até ser despedido pelo presidente António Salvador.

Quando foi apresentado em Guimarães, revelou que tinha nos planos rumar ao estrangeiro, mas a proposta vimaranense era "completamente irrecusável".

O técnico arrancou a carreira como treinador principal em 2022, no Gil Vicente. Saltou para o Arouca na temporada seguinte com grande sucesso, levando o clube ao sétimo lugar da tabela classificativa. Durante os primeiros dez anos de carreira, fez parte da equipa técnica de André Villas-Boas.

Já o Vitória começa a cair na mesma instabilidade de treinadores que marcou a época passada, na qual tiveram cinco treinadores. A direção anunciará o terceiro técnico da época em breve, sendo que o próximo jogo está marcado para o próximo sábado na receção ao Arouca.