Clubes da direção da Liga propõem Proença para o Comité Executivo da UEFA

Os clubes da direção da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) indicaram o nome do atual presidente do organismo, Pedro Proença, para representante português no Comité Executivo da UEFA.

Benfica, Sporting, FC Porto, Casa Pia, Rio Ave, Vizela, Paços de Ferreira e Desportivo de Chaves, os clubes que compõem a direção da LPFP, votaram por unanimidade no nome de Proença, também candidato à presidência da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), para tentar manter o lugar que foi ocupado mais de 15 anos por Fernando Gomes.

A decisão sobre o nome a apontar às eleições para o Comité Executivo da UEFA vai ser tomada em 17 de janeiro, na reunião da direção da FPF.

Os membros da direção da LPFP falam na “necessidade (...) de Portugal manter um representante no Comité Executivo da UEFA”, considerando que Pedro Proença é o único nome que cumpre todos os requisitos para se poder candidatar ao cargo que foi ocupado durante mais de 15 anos por Fernando Gomes, que está a terminar o terceiro e último mandato permitido por lei à frente da FPF.

Os regulamentos preveem que um candidato ao Comité Executivo deve, no momento da eleição, ser presidente ou vice-presidente na respetiva federação nacional, requisito que Proença cumpre, por ser vice-presidente, por inerência de ser líder da LPFP, da FPF.

A eleição para o Comité Executivo acontece em 3 de abril, mas os candidatos têm de ser apresentados até 3 de fevereiro, antes do sufrágio para a presidência da FPF, à qual concorre Pedro Proença, além do presidente da Associação de Futebol de Lisboa, Nuno Lobo, marcado para 14 de fevereiro.