Vitória de Guimarães eliminado da Taça de Portugal por equipa da quarta divisão

"O Elvas" é um dos "tomba-gigantes" da Taça de Portugal. A equipa do Campeonato de Portugal, quarta divisão, eliminou o primodivisionário Vitoria de Guimarães, nos oitavos de final, com uma vitória por 2-1.

O europeu Vitória parecia partir para um triunfo tranquila quando, logo aos dois minutos, Dieu Michel cabeceou para o 1-0. No entanto, logo a abrir a segunda parte, um cabeceamento de Lucão beneficiou de um desvio em Rivas para trair Bruno Varela e resultar no empate.

Aos 85 minutos, Elvas gritou de alegria, perante um contra-ataque que culminou num golo de belo efeito de Desmond Nketia, para consumar a reviravolta alentejana. O Patalino pedia "milagre", a equipa correspondeu.

A partir daí, o Vitória pressionou em busca do empate, porém, não foi capaz de concretizar as oportunidades e caiu com estrondo da Taça de Portugal, ao terceiro jogo de Daniel Sousa ao comando.

O Elvas faz história e segue para os quartos de final, em que vai defrontar o Tirsense, também do Campeonato de Portugal. Quer isto dizer que a "prova rainha" terá, pelo menos, uma equipa da quarta divisão.