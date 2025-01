Tiago Margarido: "É muito importante que a equipa não embandeire em arco"

O treinador do Nacional, Tiago Margarido, não quer que a sua equipa "embandeire em arco", depois de ter derrotado o FC Porto, por 2-0, num jogo em que destacam "o sofrimento e a entreajuda" dos jogadores.

Em declarações à Sport TV, no final da partida, o técnico assume que, se o campeonato terminasse agora, o Nacional teria atingido o objetivo da manutenção, contudo, deixa um aviso: "É muito importante que a equipa não embandeire em arco. Temos muito caminho pela frente, a segunda volta será duríssima. Não podemos tirar os pés do chão."

Sobre o triunfo sobre o Porto, com dois golos na primeira parte, Margarido atribui o mérito aos jogadores. "Qualquer treinador com o empenho que os meus jogadores tiveram hoje diria ter sucesso", destaca.

Análise: "Quero dedicar esta vitória aos nossos adeptos, que foram incansáveis, são super importantes para a nossa prestação. Qualquer treinador com o empenho que os meus jogadores tiveram hoje diria ter sucesso. Ofensivamente explorámos com sucesso as transições, defensivamente também contivemos bem. Tivemos sucesso, mas o sofrimento e a entreajuda dos nossos jogadores refletem bem a vitória."

Segunda parte: "Procurámos encolher o mínimo. Claro que o Porto com a sua qualidade, e com mérito, ia empurrar-nos cada vez mais para trás, mas estávamos confortáveis com isso, porque sabíamos por onde ir, o mais importante para nós era encontrar os pontos de ligação para as saídas e conseguimos encontrá-los."

Campeonato: "Se acabasse hoje, estávamos dentro dos nossos objetivos, mas é muito importante que a equipa não embandeire em arco. Temos muito caminho pela frente, a segunda volta será duríssima. Não podemos tirar os pés do chão."