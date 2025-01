Nota 3 para Tiago Martins. "Nada a dizer" sobre os golos do Nacional-FC Porto

O videoárbitro Bola Branca, Tiago Rocha, atribui Nota 3 ao árbitro do Nacional 2-0 FC Porto, último jogo da primeira volta do campeonato.

No entender do especialista da Renascença, Tiago Martins tomou boas decisões na validação dos dois golos, em que "não há nada a dizer", incluindo na falta sobre Vasco Sousa que o Porto pediu no primeiro.

"Lance de grande confusão na área do Porto. Há uma mão nas costas de Ulisses, mas ele não cai pela mão nas costas", ajuíza o VAR Bola Branca.

Num jogo com "18 faltas e metade foram cartões amarelos", Tiago Rocha considera que faltou a Tiago Martins outro critério e controlo.