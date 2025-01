Nota 4 para João Pinheiro. "Acertou todas as decisões nas áreas"

O videoárbitro Bola Branca, Tiago Rocha, atribui Nota 4 ao árbitro da final da Taça da Liga, que o Benfica venceu ao Sporting, nas grandes penalidades.

No entender do comentador de arbitragem da Renascença, João Pinheiro "acertou todas as decisões nas áreas".

"Aos 40 minutos, penálti bem assinalado para o Sporting. Florentino chega atrasado, tenta jogar a bola, não consegue e acaba por derrubar Maxi Araújo. Boa decisão", ajuíza.

Houve mais três possíveis penáltis, que João Pinheiro não concedeu. Num, "João Simões tenta receber a bola, ela bate no peito, depois vai à coxa e ressalta no braço". O árbitro "fez bem em não assinalar nada".

Também há uma possível mão na área do Benfica que "só vai ao ombro" e outro lance em que os encarnados pediram penálti, mas "também não é".

Por outro lado, faltou mostrar um amarelo a Geny Catamo por uma "entrada negligente", ainda na primeira parte. Nas restantes ocasiões, João Pinheiro decidiu bem, vinca o VAR Bola Branca.