Alberto Costa rejeita proposta de clube que "não era o Sporting”

O defesa direito Alberto Costa, que está na mira do Sporting, rejeitou uma proposta que não era dos leões, revela o presidente do Vitória de Guimarães, António Miguel Cardoso.

"Efetivamente tivemos um acordo com um clube e esse clube não era o Sporting”, afirmou o dirigente ao Guimarães Digital.

“Manifestamos esse interesse ao Alberto, mas o Alberto quer continuar connosco, tem contrato até 2028 e o importante neste momento é proteger o Alberto que quer estar connosco. Temos de compreender a posição dele e, portanto, não se passa mais nada", garante António Miguel Cardoso.

O presidente do Vitória sublinha que não sabe nada em relação ao interesse do Sporting.

"Tivemos um acordo com outro clube e o Alberto não quis ir. Em relação ao clube que menciona, não sabemos de nada, o jogador não pode falar com outro clube ou manifestar qualquer interesse quando não existe um acordo com o Vitória."

Alberto Costa está convocado para o jogo da Taça de Portugal, frente ao Elvas, marcado para domingo.