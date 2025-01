Tomás Ribeiro troca Vitória de Guimarães pelo Farense

O defesa central Tomás Ribeiro, que representava o Vitória de Guimarães, vai reforçar em definitivo o Farense, assinando contrato por duas temporadas e meia, anunciaram os dois clubes da I Liga esta sexta-feira.

“O clube algarvio encetou negociações com a Vitória Sport Clube, Futebol SAD e assegurou a contratação do defesa-central de 25 anos, que, entretanto, já se desvinculou dos ‘conquistadores’”, revelou o emblema minhoto, no seu site oficial.

O Vitória de Guimarães informou ainda que “terá direito a receber o montante correspondente a 20%” de uma futura transferência.

O primeiro reforço de inverno dos algarvios chegou aos minhotos no início da época passada, em que somou 35 jogos e três golos, mas perdeu espaço no ‘onze’ esta temporada – seis jogos e um golo –, procurando mais minutos com esta mudança.

Tomás Ribeiro, com formação dividida por Alta de Lisboa, CAC Pontinha e Belenenses, iniciou a carreira sénior na BSAD, acumulando 72 jogos e um golo em três épocas. O jogador foi transferido para o Grasshoppers, da Suíça, a meio da temporada 2021/22, onde esteve época e meia, contabilizando 32 jogos e três golos, antes de se mudar para o Vitória.

Após 17 jornadas, a equipa de Faro, orientada por Tozé Marreco, ocupa o 16.º lugar, com 14 pontos, imediatamente acima da zona de despromoção direta, onde estão Nacional (13, menos um jogo) e Boavista (12).