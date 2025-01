A "febre" em Elvas, com Guimarães à vista e um regresso ao Patalino: “É a melhor coisa que a gente pode ter”

"Há uma grande febre em Elvas com o jogo contra o Vitória de Guimarães". A Taça regressa ao mítico Estádio Domingos Carrilho Patalino este domingo, logo com oitavos de final e frente a uma equipa da Primeira Liga.

Depois de eliminar o Varzim na Póvoa, o Elvas, atual primeiro classificado da Série C do Campeonato de Portugal, recebe o Vitória de Guimarães e a corrida aos bilhetes tem sido intensa.

"Já quase não há bilhetes. Temos uma cidade do nosso lado e praticamente o distrito também. Vamos ter quatro ou cinco mil pessoas do nosso lado", explica Manuel Belmiro.



Em declarações a Bola Branca, o team manager do Elvas, nascido e criado na cidade, não esconde o entusiasmo a horas do grande jogo. O adversário é difícil, mas nem por isso mudou a forma de trabalhar da equipa.

"É um jogo que qualquer jogador quer jogar. Dos nossos 26, qualquer um quer ir lá para dentro e qualquer um pode. Estão todos muito tranquilos, a trabalhar da mesma maneiro como para os outros jogos. Temos consciência é que do outro lado está uma equipa de primeira, onze jogadores que nos vão fazer frente, mas nós também estamos cá para os enfrentar", garante.

Outro ponto de interesse é o regresso do Patalino à ribalta. O estádio do Elvas esteve em remodelações e reabre, logo para receber uma equipa do primeiro escalão.

"É a melhor coisa que a gente pode ter. Nada contra o estádio de atletismo, mas é o ambiente. Voltarmos a este estádio para uma eliminatória da Taça contra uma equipa de Primeira Liga é uma alegria. O público aqui está mais perto de nós, é completamente diferente", reconhece Manuel Belmiro.

Antes de a bola rolar em todos os jogos dos oitavos de final, as equipas ainda em prova na Taça ficaram a saber como se desenhará o resto da competição. O Elvas já sabe que, a conseguir tombar o 'gigante' Vitória, encontra o Tirsense - também do Campeonato de Portugal - nos quartos. Sem descurar a dificuldade da tarefa que se avizinha, é inevitável contar os suspiros com a página de história que podia ser escrita.

"Era um orgulho enorme passarmos o Vitória e recebermos o Tirsense. Já há uma equipa do Campeonato de Portugal a jogar os quartos de final da Taça e se o Elvas chega lá, há uma nas meias finais. Acho que era histórico, para nós e para o Tirsense", confessa o dirigente do Elvas.

Manuel Belmiro é elvense e um confesso devoto do clube. Antigo jogador e treinador nas camadas jovens, não segura o sorriso com o momento atual do clube.

"O Elvas foi até à última hora para entrar no Campeonato de Portugal. No ingresso do técnico Pedro Hipólito transformou-se praticamente numa equipa profissional. Não escondemos que os nossos objetivos são assegurar a subida para a Liga 3 e chegar o mais longe possível na Taça", adianta o team manager do primeiro classificado da Série C do Campeonato de Portugal.

E se o Alentejo se pode orgulhar de ter uma equipa tão longe na prova rainha, como se sente ao ter duas? Para além do Elvas, também o Lusitano de Évora atua nos oitavos de final, e logo em Braga, contra o maior rival do adversário do portalegrenses. Mas, no Alentejo, o orgulho fala mais alto que a rivalidade.

"É um orgulho. Mesmo para o Lusitano. Tenho pessoas amigas do outro lado e tenho de dar os parabéns ao Lusitano. Tem sido muito importante o Alentejo estar nestes patamares", vinca Manuel Belmiro a Bola Branca.

O dirigente do Elvas faz questão de agradecer aos "amigos" do clube, os que tornaram possível que "no meio do nada" haja "uma equipa praticamente profissional, em que os jogadores não têm outro trabalho para além de jogar à bola".

O Elvas recebe o Vitória de Guimarães no domingo, às 14h. A equipa que sair vencedora do duelo no Estádio Domingos Carrilho Patalino encontra o Tirsense nos quartos de final da Taça de Portugal.