São João de Ver quer "desfrutar e sonhar" na Taça de Portugal

"A Taça de Portugal, nesta fase, é para desfrutar. Depois, se nos deixarem sonhar…"

É deste modo que surge a primeira reação do São João de Ver ao sorteio, na sede federativa, das próximas eliminatórias da prova "rainha". A começar pela dos quartos de final, na qual a equipa da Liga 3 defrontará Casa Pia ou Rio Ave, que ainda terão de decidir passagem nos oitavos de final.

"É para desfrutar da Taça. E sem preferência por Casa Pia ou Rio Ave. São, na minha opinião, duas equipas de Primeira Liga e de valor semelhante. Com qualquer uma, o jogo será fora. Jogar em casa seria o ideal? É sempre uma ajuda, embora não fossemos jogar no nosso estádio. Seria pelo menos um campo neutro", avança o diretor desportivo do emblema da Feira, Fábio Torres.

"O campeonato é a prioridade", sublinha ainda este dirigente, em Bola Branca, que conta com o apoio dos adeptos. Sobretudo se estes tiverem de fazer menos quilómetros até Vila do Conde.

"Será mais fácil, com um provável jogo a meio da semana", ter adeptos se a partida se realizar em Vila do Conde, em vez de Rio Maior, conclui.