Ivo Vieira regressa ao Marítimo para "atacar com toda a força" a subida à I Liga

O novo treinador do Marítimo, Ivo Vieira, afirmou, esta quinta-feira, que o clube "não pode deixar cair objetivos", prometendo "atacar com toda a força" a subida à I Liga, "enquanto for matematicamente possível".

"É verdade que é uma tarefa e um desafio enorme, mas é para isso que os homens são feitos. Estou aqui de bom grado, pelo desafio que me foi lançado e pela proposta que me foi feita, mas, acima de tudo, pela grandeza do Marítimo e desta instituição aqui na Região", revelou o técnico, na apresentação, que decorreu no Estádio do Marítimo.

O madeirense, sucessor de Rui Duarte e quarto treinador do Marítimo em 2024/25, depois de também Fábio Pereira e Jorge Silas não terem vingado, considera que apenas deve ser avaliado "a partir do dia de hoje", acrescentando que, enquanto for possível, a equipa vai lutar pelas posições cimeiras.

"Acredito que os jogos vão ser melhores, porque os jogadores têm essa capacidade, e temos de correr atrás desse objetivo [subida de divisão]. Quando, em termos matemáticos, não for possível atingir objetivos mais aliciantes, aí assumiremos que não", notou.

II Liga "não é passo atrás"

Depois de ter treinado nos principais campeonatos de Portugal, Arábia Saudita, Brasil e Turquia, Ivo Vieira considera que treinar na II Liga não é um passo atrás na carreira, garantindo que vai ser sempre honesto e apresentar um "trabalho condizente com os pergaminhos do Marítimo".

"Quando não jogarmos bem, eu vou assumir. Quando ganharmos com sorte, também vou assumir. E quando ganharmos com mérito, também", reforçou.

No primeiro contacto com os jogadores, o técnico, de 48 anos, assumiu que sente a "equipa triste", explicando que, para render desportivamente, os "jogadores precisam de alegria", tendo ainda falado em possíveis reajustes no plantel durante o mês de janeiro.

"Já há uma opinião geral sobre aquilo que poderemos avançar e atacar neste mercado de transferências. Vamos ver o que é possível. Normalmente, o treinador pede aquilo que é o melhor para acrescentar valor à equipa", concluiu.

Regresso, nove anos depois

Ivo Vieira regressa a uma casa que bem conhece, depois de ter orientado os insulares em 2014/15, época em que o Marítimo alcançou a final da Taça da Liga, perdida para o Benfica (2-1), e 2015/16, até ser substituído no cargo por Nelo Vingada.

O novo timoneiro do Marítimo estreia-se na visita ao Tondela, a 19 de janeiro, às 15h30, no Estádio João Cardoso, em partida da 18.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.

O Marítimo disputa a II Liga e, decorridas 17 jornadas, ocupa o 13.° lugar, com os mesmos 19 pontos do Felgueiras (14.°), a 16 do líder Penafiel e a 12 do Tondela, que é segundo, com 31, em igualdade pontual com o Benfica B, mas com menos um jogo.