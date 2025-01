FPF. Listas de Pedro Proença e Nuno Lobo confirmadas

Pedro Proença e Nuno Lobo, os dois candidatos à sucessão de Fernando Gomes na presidência da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), tiveram os elencos das respetivas listas confirmadas pela comissão eleitoral, informou o organismo esta quinta-feira.

O atual presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) propõe o antigo secretário de Estado social-democrata Luís Álvaro Campos Ferreira para a liderança da Mesa da Assembleia Geral (MAG), enquanto o líder da Associação de Futebol de Lisboa (AFL) apresenta o deputado do PS Pedro Vaz.

A Lista 1, encabeçada por Pedro Proença, conta com Luciano Gonçalves, líder da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), para liderar o Conselho de Arbitragem, Ana Raquel Sismeiro o Conselho Fiscal (CF), Sandra Oliveira e Silva, que preside a Comissão de Instrutores da LPFP, o Conselho de Disciplina, Luís Verde de Sousa para o Conselho de Justiça.

Por seu turno, Nuno Lobo, na Lista 2, apresenta José Araújo para o CF, Jerry Silva para o CD, e o antigo ministro da Administração Interna e vice-reitor da Universidade de Coimbra Calvão da Silva para o CJ e o ex-árbitro Jorge Sousa para o CA.

O antigo guarda-redes de futsal João Benedito é o primeiro candidato a "vice" de Nuno Lobo, num elenco que conta ainda com o antigo diretor-executivo da LPFP Luís Costa, os ex-jogadores Bruno Alves, Paula Cristina e Bárbara Paulino e ainda com Rui Marote, Manuel Candeias, António José Marques da Silva e Maurício Toledo, dirigentes das associações da Madeira, Castelo Branco, Vila Real e Angra do Heroísmo, respetivamente.

Já o antigo árbitro coloca na lista à direção José Fontelas Gomes, que lidera atualmente o CA, o presidente do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol, Joaquim Evangelista, os antigos futebolistas Toni, Domingos Paciência e Daniel Carriço, juntamente com Sofia Teles e Pedro Xavier, das associações de Porto e Beja, e Júlio Vieira, que presidiu à associação de Leiria e integrava o elenco de Gomes, assim como Sandra Costa Parente, que lidera a empresa Liga Centralização.

As eleições dos órgãos sociais federativos rumo ao quadriénio 2024-2028 estão marcadas para 14 de fevereiro de 2025, numa altura em que Fernando Gomes está em funções desde 17 de dezembro de 2011 e cumpre o terceiro e último mandato.

Votam nas eleições da FPF 84 delegados, 29 dos quais por inerência, que incluem os 22 presidentes das associações regionais e distritais, assim como os líderes da LPFP e das estruturas representativas de treinadores, árbitros, futebolistas, dirigentes, enfermeiros e massagistas e médicos.

Além destes, a AG eleitoral da FPF tem mais 55 delegados: 20 representantes dos clubes das competições profissionais, oito das provas não profissionais, sete das distritais, cinco dos jogadores profissionais, cinco dos amadores, cinco dos técnicos e cinco dos árbitros.

A publicação oficial das listas candidatas estava prevista para 24 de janeiro, tendo a comissão eleitoral, presidida por José Luís Arnaut, decidido, na quarta-feira, pela sua publicação hoje confirmando todos os nomes propostos por Proença e Lobo.