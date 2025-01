FIFA impede União de Leiria de inscrever jogadores

A União de Leiria, da II Liga, está impedida pela FIFA de inscrever jogadores nas próximas três janelas de transferências, por motivos não especificados pelo organismo internacional nem pela SAD leiriense.

Segundo a lista de proibições de registo da FIFA, o castigo vigora desde o dia 6 de janeiro de 2025 e aplica-se à equipa masculina. Contudo, o organismo internacional que supervisiona o futebol mundial não avança o motivo do impedimento.

Contactada pela agência Lusa, a SAD da União de Leiria não comenta a situação.

Apesar de estar proibida de inscrever de reforços durante até três períodos de inscrição, a União de Leiria pode anular os efeitos da decisão assim que regularizar o motivo que levou ao castigo.

Em setembro de 2024, a União de Leiria falhou um controlo salarial da Liga de futebol e a Câmara de Leiria anunciou que a SAD tinha uma dívida de 140 mil euros com o município, valor que estava em negociação entre as partes. Porém, nenhuma destas situações está relacionada com a medida aplicada pela FIFA.

A União de Leiria ocupa o sétimo lugar na II Liga, com 24 pontos, e defronta no domingo o Desportivo de Chaves no Estádio dr. Magalhães Pessoa, em jogo a contar para a 16.ª jornada.