Exposição "Futebol para a Paz". Camisolas de 100 seleções unem o desporto à diplomacia

"É uma exposição que queremos que seja permanente e itinerante, e que tem como objetivo demonstrar que o futebol pode e deve ser um veículo de unidade e de amizade entre os povos e as nações do mundo. Como é que nós montamos esta exposição? Pedindo a colaboração das embaixadas, que nos forneceram as camisolas das respetivas seleções nacionais", revela.

A exposição "Futebol para a Paz", uma colaboração entre a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Delegação em Portugal da Academia Diplomática, é inaugurada na sexta-feira, na Cidade do Futebol, com o objetivo de mostrar que o futebol pode ser um instrumento de diálogo e união.

"Eu costumo dizer, à laia de brincadeira, menos bala e mais bola. Nós temos de exaltar e temos de apoiar e temos de procurar unir o mundo em vez de desunir. Esta é a nossa mensagem", destaca.

De Espanha para Portugal

A iniciativa começou em Espanha, terra-mãe da Academia de La Diplomacia, Las Relaciones Internacionales Y el Protocolo do Reino de Espanha, nome completo da organização. A primeira exposição, em 2021, teve lugar no estádio do Atlético de Madrid, durante a World Football Summit, com a La Liga como parceiro.

Em Portugal, a Academia está sediada em Cascais, fruto de uma parceria com a Câmara Municipal. A exposição começa na Cidade do Futebol, em Oeiras, mas o objetivo é levá-la a todo o país.

"Vamos levar a exposição ao Porto, provavelmente numa parceria com o FC Porto. Iremos procurar ir a outras cidades: Braga, Viseu, Évora, enfim, quem estiver disponível para receber uma iniciativa deste género. É uma mensagem de paz", vinca Jorge Antas de Barros.

O que a Delegação em Portugal da Academia Diplomática pretende, com esta iniciativa, é "que as pessoas saibam interpretar este gesto".

"É o suficiente. No dias de hoje, devemos falar menos em guerra e mais em paz. É isso que nós queremos que as pessoas interpretem. É isso que nós pretendemos que as pessoas interiorizem. Este é o objetivo que nós temos", salienta, nestas declarações a Bola Branca.

"Casamento perfeito" com a FPF

A "vocação" da Academia Diplomática não é o desporto, mas sim, como indica o nome, a diplomacia. Organiza colóquios, seminários e iniciativas culturais, sempre em contacto com embaixadas, com o desígnio da promoção da paz.

Nesta ramificação para o futebol português, esta associação com a FPF revelou-se "o casamento perfeito", enaltece Jorge antas de Barros.

"A La Liga fez a parceria com a Academia Diplomática na montagem da exposição [em Espanha]. Aqui, achei por bem fazer com a Federação Portuguesa de Futebol, porque traz uma mais-valia. Ainda por cima num ano e numa altura em que foi dado a conhecer a realização do Campeonato Mundo de futebol em 2030. Achei que a federação merecia que nós fizéssemos esta parceria e nós merecíamos também que a federação estivesse disponível para fazer esta parceria connosco", sublinha.

A exposição "Futebol para a Paz" tem inauguração marcada para sexta-feira, a partir das 11h00, na Cidade do Futebol, em Oeiras. A Renascença é um dos parceiros desta iniciativa.