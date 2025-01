Com camisolas de "todos os continentes", a exposição "Futebol para a Paz" une até quem "não se entende"

"A primeira vez que falaram políticos dos Estados Unidos e do Irão foi graças a um jogo de futebol. Ou China e Estados Unidos, graças a um jogo de ténis de mesa. [Nesta exposição] ocorre o mesmo. Temos embaixadas de todos os continentes, de todas as culturas, que colaboram connosco e com a exposição", salienta o diplomata espanhol Santiago Velo de Antelo, presidente da Academia de la Diplomacia, em entrevista a Bola Branca .

Através do desporto, e em especial do futebol, até líderes de nações que não se entendem chegam ao diálogo. É isso que dá o mote à exposição "Futebol para a Paz", cuja inauguração está marcada para sexta-feira, na Cidade do Futebol, da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"E esta exposição não fecha portas: abre portas. Temos os embaixadores de Estados Unidos, do Irão, da Coreia... muitos embaixadores juntos a apoiar a exposição. Embaixadores politicamente diferentes, culturalmente diferentes, religiosamente diferentes, mas juntos pela exposição e pelo desporto", assinala o diplomata.

Há "muitos exemplos", historicamente, refere Velo de Antelo, de líderes de nações que "não se entendem", por serem "cultural e ideologicamente diferentes", e que "falam pela primeira vez" a propósito do desporto e, mais ainda, do futebol: "O desporto abre portas, não as fecha."

A iniciativa começou em Madrid, em 2021, no Estádio Metropolitano, casa do Atlético de Madrid, e em associação com a La Liga. Em "tour", também passa Badajoz, Oviedo, Bilbau, Barcelona, Sevilha e Córdoba.

Agora, a exposição chega a Portugal, à Cidade do Futebol, casa das seleções nacionais da modalidade, com a parceria da Renascença. Nestas declarações, Santiago Velo de Antelo afirma esperar "mostrar que o desporto e o futebol são um instrumento pela paz, por um maior conhecimento entre as nações, entre as culturas".

"O desporto não é política, o desporto é sociedade, é povo, é amizade. Pretendemos demonstrar como o desporto é um sistema para um maior conhecimento entre as nações. Como o fazemos? Através das embaixadas, com as camisolas das suas seleções", vinca.

E porquê o futebol? "Porque o futebol é o desporto 'number one' do mundo. Praticado não só a nível profissional, mas também a nível amador. É o desporto número um do mundo", responde.