Nacional-FC Porto antecipado para domingo às 15h30

O Nacional da Madeira informa, esta quarta-feira, que o reatamento do jogo com o FC Porto, a contar para a jornada 17 da I Liga, foi antecipado para o dia 12 de janeiro, próximo domingo, a partir das 15h30.

A partida iniciou-se no dia 3 de janeiro, no entanto, o denso nevoeiro na Choupana obrigou à sua suspensão, aos 14 minutos. A retoma ficou marcada para dia 15, às 17h00, contudo, o Nacional anuncia, agora, o reagendamento, "por acordo de ambas as sociedades desportivas".

Esta antecipação do reatamento do Nacional-FC Porto é possível devido ao facto de os dragões terem sido eliminados nas meias-finais da Taça da Liga, frente ao Sporting, por 1-0, na terça-feira. Se tivessem avançado para a final, voltariam a jogar no sábado, às 19h45, diante de Sporting de Braga ou Benfica, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

O encontro entre Nacional da Madeira, 17.º classificado do campeonato, com 13 pontos, e FC Porto, segundo, com 40, será, então, retomado no domingo, pelas 15h30, no Estádio da Madeira. Terá relato em direto e acompanhamento na rádio, na app e no site da Renascença.