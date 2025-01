Gil Vicente e Rio Ave empatam e terminam primeira volta separados por um ponto

O Gil Vicente e o Rio Ave empataram por 1-1, esta segunda-feira, na 17.ª jornada da I Liga, num jogo com um golo em cada parte. As equipas terminam a primeira volta do campeonato separadas por um ponto.

Em Barcelos, a equipa minhota adiantou-se no marcador por intermédio de Félix Correia, aos 38 minutos, mas os vila-condenses chegaram ao empate aos 59, com um golo do costa-riquenho Brandon Aguilera.

O Gil Vicente, que não perde no campeonato há cinco jogos, somou o terceiro empate consecutivo e está no 11.º lugar, com 19 pontos, enquanto o Rio Ave, que vinha de um triunfo, está em décimo, com 20.