Carvalhal e o Benfica: "Temos que ser humildes, vamos defrontar um adversário muito difícil"

O Sporting de Braga terá que apresentar argumentos diferentes e "acreditar muito que é possível" voltar a bater o Benfica, na quarta-feira, na meia-final da Taça da Liga de futebol, disse esta terça-feira o treinador Carlos Carvalhal.

No sábado, os minhotos foram ao Estádio da Luz vencer as 'águias' por 2-1, para o campeonato, o que trouxe "capital de confiança, mas não excessivo", afirmou Carlos Carvalhal, na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



"Vamos jogar contra um grande clube, uma grande equipa, muito bem orientada e com jogadores de elevadíssimo nível, que só foi possível vencer porque fomos determinados, tivemos ousadia e, sobretudo, porque acreditámos que era possível vencer, mas temos consciência de que foi muito difícil. Agora, temos que voltar a acreditar, mas de alma, interiorizar para as entranhas que é possível fazê-lo", afirmou.

O Benfica vem de duas derrotas seguidas (Sporting e Sporting de Braga), mas, para o técnico, "o passado e a história não entram" neste tipo de jogos com características de "uma final".

Carlos Carvalhal, que já venceu uma Taça de Portugal pelo Sporting de Braga, em 2020/21, precisamente contra o Benfica, triunfo que diz ser a sua "Champions League", quer agora chegar à final da Taça da Liga e apela à "humildade" dos seus jogadores.

"Temos que ser humildes, vamos defrontar um adversário muito difícil e temos que ter os argumentos do último jogo e mais qualquer coisa, porque o Benfica também vai ter", anteviu, notando que a sua equipa "tem-se dado muito bem nos jogos a decidir esta época".

O técnico destacou a importância da prova, frisando que o Sporting de Braga "tem pergaminhos" na Taça da Liga, que já conquistou por três vezes.

"Estamos em janeiro e estamos dentro de todas as provas. Este é um torneio de curta duração, em que temos legítimas aspirações de estar na final. Jogos parecidos? Vamos ver, sabemos dos pontos fortes do Benfica e uma ou outra fragilidade que poderá ter, tal como nós também as teremos", disse.

O treinador adiantou o dado de, como treinador do Sporting de Braga, ter vencido cinco jogos em sete contra o Benfica: "se vencermos mais um será extraordinário".

Carlos Carvalhal fez seis alterações na equipa titular na Luz e apostou no jovem Diego ao intervalo para render o 'amarelado' Gorby, deixando no banco os experientes João Moutinho e André Horta.

"Não foi recado nenhuma à equipa, foi simplesmente o meu trabalho. Os jogadores que não foram utilizados treinaram muito bem esta semana e eu tomo as minhas opções em função do adversário e da estratégia para o jogo. Contamos com todos", disse.

O treinador detalhou que Diego, de 19 anos, entrou porque a equipa estava em vantagem e é um médio que tem "um posicionamento muito equilibrado" em campo.

Niakaté saiu lesionado do jogo da 'Luz' ainda na primeira parte e está em dúvida para quarta-feira, ao contrário de Zalazar, que fica mesmo de fora devido a impedimento físico. O treinador revelou ainda que Paulo Oliveira já treina no relvado "e está a bater à porta" de uma chamada, mas ainda não deve ser opção para quarta-feira.